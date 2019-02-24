В Сирии автобус подорвался на мине, десятки жертв
24 февраля 2019 13:50 169
В сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама автобус подорвался на мине, заложенной террористами "Исламского государства". Погибло не менее 24 человек, сообщает гостелевидение республики.
По информации канала Syria TV, в автобусе находились рабочие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывают взрывные устройства, иногда в жилых домах. Однако такое число жертв стало беспрецедентным за последнее время.
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