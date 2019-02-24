В Аргентине город всплыл спустя 30 лет, по мере отступления воды. Его руины тем временем стали туристическим направлением.

Речь идет об Эпекуене, городе-призраке, расположенном в 550 километрах к юго-западу от Буэнос-Айреса, в Аргентине. После 30-летнего пребывания под водой город понемногу вернулся на поверхность, передает Day.Az со ссылкой на noi.md.

Когда-то давно Эпекуен был оживленным термальным курортом на берегу небольшого озера с соленой водой, в которой было в 10 раз больше соли, чем в океане. Здесь 1500 человек обслуживали 20.000 туристов за сезон. После очень сильного шторма и после нескольких влажных зим 10 ноября 1985 года озеро разлилось.

Всего за несколько дней дома оказались почти на 10 метров погруженными в агрессивную соленую воду. Пабло Новак - единственный житель, отказавшийся эвакуироваться, когда произошел разлив озера. Достигнув почтенного 85-летнего возраста, он все еще живет на окраине города, принимая тех, кто затерялся на разрушенных улицах, сообщает independent.md.

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