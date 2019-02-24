Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов и депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев наблюдают за проходящими в Молдове в воскресенье парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, М.Панахов наблюдает за процессом голосования на избирательных участках в столице Молдовы - Кишиневе, а С.Гаджиев - на участках, расположенных на территории Гагаузии.

Отметим, что проходящие в Молдове парламентские выборы отслеживают более 4 тысяч местных и зарубежных наблюдателей. Голосование на созданных в стране 2141 избирательном участке завершится в 21:00 по местному времени. Жители Молдовы голосуют для избрания 101 депутата.