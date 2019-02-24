Англиканская церковь предложила верующим сообща молиться за Brexit в течение пяти дней, пишет в воскресенье газета The Sunday Times. С инициативой провести "общенациональную молитву" выступил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он предложил всем верующим, вне зависимости от конфессии, объединиться и помолиться за страну. Предложение обращено не только к англиканским священникам, но и католической, методистской, баптистской, объединенной реформатской церквям. Инициатива также обсуждается с духовными лидерами ислама и иудаизма, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Датой отсчета пятидневной молитвы Уэлби называет 29 марта, когда должен состояться "официальный развод" Великобритании и Евросоюза. Предполагается, что с этого дня и в течение пяти суток храмы по всей стране будут открыты для того, чтобы принять всех желающих. К мероприятию планируется привлечь премьер-министра Терезу Мэй, исповедующую англиканство, и лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, который не афиширует свою религиозную принадлежность.

Архиепископ Йоркский Джон Сентами, второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Великобритании после Уэлби, даже подготовил специальную "молитву о Brexit", которая была зачитана в субботу на Генеральном синоде Церкви Англии. В ней звучит призыв к "богу вечной любви и власти" спасти парламентскую демократию страны. Сам Уэлби, выступая на Генеральном синоде, напомнил о необходимости обращать внимание "на всеобщее благо нации".

Референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. С результатом 51,9% победу одержали сторонники выхода из ЕС. 29 марта 2019 года наступает переходный период, который продлится до конца 2020 года.