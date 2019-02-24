Заснувшего во время полета командира воздушного судна сняли на видео и выложили в сеть. Ролик опубликовало издание Independent.

Предполагается, что мужчина на кадрах, - это пилот компании China Airlines с 20-летним стажем, который в момент съемки сидел за штурвалом Boeing 747, передает Day.Az со ссылкой на noi.md.

На камеру коллегу снял второй пилот, в результате чего оба летчика были наказаны за нарушение правил безопасности. Отмечается, что согласно инструкциям, пилоты могут вздремнуть только на длительных рейсах, при этом спинка кресла должна быть откинута, а самому сотруднику не следует в этот момент находиться вблизи приборов управления.

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