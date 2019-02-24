Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был "угнан" неизвестными во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, сообщает в воскресенье интернет-издание bdnews24 со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени. Вскоре после этого все пассажиры покинули воздушное судно, информирует издание.