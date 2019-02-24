Армия Ирана также сообщила, что другие подводные лодки ВМС Ирана, в числе которых лодки класса "Тарек" и "Фатех", также способны к пуску ракет из подводного положения по наводным целям.

Масштабные учения "Велаят-97" военно-морских сил армии Ирана начались в Ормузском проливе в пятницу и продлятся до воскресенья. По словам командующего военно-морскими силами армии Ирана Хоссейна Ханзади, площадь проведения маневров, которые пройдут в районе Ормузского пролива, в прибрежной полосе Мекран, Оманском заливе, а также части Индийского океана, составит два миллиона квадратных километров.

Сами же учения делятся на четыре этапа, один из которых подразумевает отработку действий в условиях реальной войны на море, сообщил командующий, отметив, что в ходе учений будут задействованы боевые корабли, подводные лодки, авиация, а также будут проведены запуски ракет.