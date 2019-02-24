Борец джиу-джитсу Эрберт Сантуш набросился на зрителей после боя в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу, сообщает RT.

Судья прервал бой из-за того, что Сантуш получил травму колена. Затем боец вступил в перепалку с членами команды соперника Фелипе Пены, которые находились в зале. После обмена оскорблениями Сантуш спрыгнул с ринга и ринулся в сторону обидчиков, попутно сбив стоявшую рядом женщину. Завязалась массовая драка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости