Граждане Кубы в воскресенье идут на избирательные участки, чтобы проголосовать по проекту новой конституции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По всей стране с утра открыты более 25,3 тысячи участков для голосования, которое продлится до 18.00 по местному времени.

Как передает портал Granma, глава Кубы Мигель Диас-Канель уже проголосовал на одном из участков. "Я уверен, что мы победим, что у нас будет эта победа для Латинской Америки и Венесуэлы, особенно в эти моменты", - сказал Диас-Канель после голосования, имея в виду ситуацию вокруг Венесуэлы - союзника и партнера Кубы.

"Эта конституция - то, что мы оставим нашим детям и внукам. Сегодня день, когда мы подтверждаем наш социалистический характер", - отметил кубинский руководитель.

Нынешняя конституция действует на острове с 1976 года. В декабре 2018 года за проект нового основного закона проголосовали из 602 депутатов Национальной ассамблеи народной власти 583 человека, остальные 19 на заседании отсутствовали. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности. Одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма, а Коммунистическая партия по-прежнему называется направляющей политической силой общества и государства.



Кроме того, проект предполагает, что Куба остается светским государством, гарантирующим свободу вероисповедания. Гражданин Кубы теперь не будет лишаться гражданства в случае получения им гражданства другой страны, отмечает портал Granma. В конституции прописываются и гарантии для иностранных инвестиций.

