Военизированные подразделения индийской полиции в воскресенье провели масштабную спецоперацию против террористов в северном штате Джамму и Кашмир, обезвредив десятки боевиков и конфисковав принадлежавшие им оружие и боеприпасы, говорится в распространенном сообщении местных правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Операция одновременно проходила в нескольких районах округа Кулгам, расположенного примерно в 70 километрах от административного центра штата города Сринагара. Почти во всех случаях боевики сдавались полиции без боя. Лишь в одном случае преступники оказали сопротивление, которое переросло в перестрелку, продлившуюся несколько часов. Жертвой этих столкновений стал старший офицер полиции по имени Аман Такур.

Наряду с этим правоохранители сообщают об активизации боестолкновений на "линии контроля" - фактической границе, разделяющей Индию и Пакистан. Отмечается, что утром с подконтрольной Исламабаду части Кашмира были совершены несколько минометных обстрелов по позициям индийской армии, которая ответила аналогичным образом. Также в этом районе за последние сутки были зафиксированы несколько случаев стрельбы. О возможных жертвах с обеих сторон пока ничего не известно.



Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек.

После атаки Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок, отозвала своего посла из Исламабада для консультаций, а также подняла таможенные пошлины на товары из соседней страны до 200%, тем самым фактически запретив их ввоз. Индийское правительство пообещало принять меры для обеспечения полной международной изоляции соседней державы. Пакистан, в свою очередь, отвергает попытки связать Исламабад с терактом без какого-либо расследования и предлагает Индии совместно разобраться в случившемся.

