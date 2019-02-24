Верховный шаман России Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич возмутился обрядом жертвоприношения, проведенный бурятскими шаманами в Приангарье, где сожгли пять верблюдов, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это инициатива Артура Цыбикова из города Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации "Вечно синее небо". Я выражаю глубокое возмущение из-за его поступка, он принизил всех шаманов и извратил шаманство", - заявил верховный шаман.

Также он пообещал, что собрать Совет шаманов России для обсуждения произошедшего.

"Я соберу Совет шаманов России. Мы исключим оттуда Артура Цыбикова, и он не будет моим заместителем", - заявил он

Ранее в Иркутской области прокуратура города Ангарска начала проверку после появлении в СМИ сообщений об обряде жертвоприношения, в ходе которого были сожжены пять верблюдов.