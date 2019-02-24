"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 0:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на "Олд Траффорд", на матче присутствовали 74 519 зрителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На 75-й минуте игры защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип забил мяч в свои ворота, но арбитр Майкл Оливер отменил взятие ворот из-за положения вне игры. По ходу первых 45 минут команды сделали четыре вынужденные замены. МЮ пришлось убрать с поля получивших повреждения Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда, "Ливерпуль" потерял Роберто Фирмино.

МЮ продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей, "Ливерпуль" - до шести.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка в 27 матчах. "Ливерпуль" занимает первое место, имея 66 очков после 27 игр.

В следующем матче МЮ на выезде сыграет с "Кристал Пэлас" 27 февраля, в тот же день "Ливерпуль" дома сыграет с "Уотфордом".