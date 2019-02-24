Сотни демонстрантов, выступающих против выдвижения на новый срок действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, собрались в воскресенье в центральной части алжирской столицы. Об этом информирует агентство Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, протестное движение в воскресенье было намного слабее, чем в пятницу, когда на улицы Алжира, особенно в столице, где демонстрации строго запрещены, вышли десятки тысяч человек. Люди собрались по призыву движения "Муватана".

По информации агентства, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации, а также задержала несколько человек. Во время протестов люди скандировали лозунги "свободный и демократический Алжир!", "нет пятому сроку!".

В субботу AFP сообщило о задержании в Алжире 22 февраля в ходе протестов по меньшей мере 41 человека.

10 февраля 81-летний Абдельазиз Бутефлика, занимающий пост президента страны с 1999 года, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пятый срок на выборах главы государства, намеченных на 18 апреля. В апреле 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт, общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор политик передвигается в инвалидном кресле, однако это не помешало ему в апреле 2014 года уверенно победить на очередных президентских выборах в стране, обеспечив себе четвертый по счету пятилетний мандат.