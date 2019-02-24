В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в лесной зоне на побережье острова Маражо в штате Пара. По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды, кита нашли уже мертвым. В длину животное достигает 11 метров, в ширину - шести.

В ведомстве создали специальную группу, которая должна выяснить, как горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, оказался так далеко от воды.

Биологи пока не могут назвать причину смерти животного.

"Собираются провести вскрытие. На первый взгляд - никаких травм. Поэтому нам нужно понять, что привело к гибели кита", - прокомментировала ситуацию представитель департамента Кэти Сильва.

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