Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет.