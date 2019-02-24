Президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах
24 февраля 2019 22:38 244
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Есть расхождения в том, как достигнуть желаемого, но большинство наших партий хочет, чтобы в дальнейшем в Эстонии существовала единая школьная система на эстонском языке, которая не делила бы наших людей на две общины", - сказала Кальюлайд.
По ее словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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