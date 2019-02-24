Неизвестные в масках напали на офис "Мегафона" в Москве
Двое злоумышленников пытались обокрасть офис продаж "Мегафона" на юго-западе Москвы, но после срабатывания сигнализации их поймали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Двое неизвестных в масках ворвались в офис продаж, угрожая дубинкой сотруднику "Мегафона", они похитили из кассы 18 тысяч рублей, затем забрали с витрины мобильные телефоны и попытались скрыться", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что сработала сигнализация и сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались неработающие граждане 1985 и 1978 годов рождения.
В то же время в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости без указания названия организации рассказали, что на юго-западе Москвы полицейские работали по сообщению о налете на офис компании. В ведомстве добавили, что сейчас устанавливается сумма ущерба, а также проводится проверка.
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