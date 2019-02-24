В Молдове завершилось голосование на парламентских выборах
Парламентские выборы в Молдове, которые впервые проходили по смешанной избирательной системе, завершились. Избирательные участки закрылись в 21:00, однако на некоторых пунктах, как уточнила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу, голосование может быть продлено по усмотрению председателей избирательных комиссий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным Центризбиркома, к этому времени на территории Молдовы в голосовании приняли участие около 50% избирателей, что немногим меньше, чем на парламентских выборах 2014 года. За границей, где находятся около миллиона граждан республики, на участки пришли только 2,4% избирателей.
Как рассказала председатель ЦИК, в ходе голосования были отмечены некоторые нарушения, однако они не оказали серьезного влияния. "Был зарегистрирован ряд нарушений, но в целом мы наблюдали корректный избирательный процесс", - сказала Руссу. Комментируя обвинения оппозиции, которая заявила о фальсификациях на выборах, она заверила, что обо всех нарушениях были проинформированы правоохранительные органы, которые занимаются их проверкой.
Лидеры оппозиционных Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и Правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что не признают выборы в избирательных округах для жителей непризнанного Приднестровья. По словам Нэстасе, молдавских граждан, проживающих на левом берегу Днестра, организованно доставляли на избирательные участки. По его утверждениям, им платили по $20 за голос в пользу определенного кандидата. Об этом оппозиционеры уведомили иностранных послов и наблюдателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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