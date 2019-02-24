"Манчестер Сити" выиграл первый трофей в 2019 году, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Кубка английской лиги подопечный Пепа Гвардиолы победили "Челси".

Встреча завершилась со счетом 0:0, тогда как по пенальти удача была на стороне манчестерцев - 4:3.

Англия. Кубок лиги. Финал

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:0 (3:4 по пенальти)