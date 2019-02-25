Церемония вручения кинопремии "Оскар" началась в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию из театра Dolby ведет телекомпания ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Песни британской рок-группы Queen открыли 91-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии.

Лидерами по числу номинаций являются фильмы "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона. Обе ленты представлены в общей сложности в 10 категориях. Мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) и лента "Власть" (Vice) Адама Маккея - в восьми, а фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера - в семи.

Особенностью церемонии этого года является отсутствие ведущего. В начале декабря 2018 года американский комедийный актер Кевин Харт отказался от этой роли после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии.

Последний раз вручение премии без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительного монолога на церемонии был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четверо ведущих, в 1987 году их было трое.

Американская академия киноискусств ради экономии времени решила назвать лауреатов кинопремии "Оскар" в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз. Однако в середине февраля отказалась от такой идеи, которую раскритиковали более 300 представителей Голливуда, в числе которых были режиссеры Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и Спайк Ли, актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни и Мэрил Стрип.

Газета The Wall Street Journal изучила церемонии вручения премии с 2014 по 2018 год и пришла к заключению, что больше всего времени трансляции - свыше 37 минут - забирают рекламные паузы и фрагменты визуальной информации. Еще почти 30 минут уходит на все выступления и речи, более 25 минут - на монологи главного ведущего, более 24 минут - на выход и уход лауреатов со сцены. Исполнение песен из фильмов длится в среднем почти 14 минут, а распечатывание конвертов с именами новых обладателей премии - чуть больше четырех минут.

По оценке издания, самым быстрым оскароносцем был художник по костюмам Марк Бриджес. Он в 2018 году добрался от своего места в зале до микрофона на сцене театра Dolby за 22 секунды. Он получил "Оскар" за костюмы в фильме "Призрачная нить" (Phantom Thread, 2017).

Первая церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt и продолжалась всего 15 минут. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, причем все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс, а первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмена "Крылья" (Wings, 1927). С 1941 года карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

ABC, которая транслирует церемонию в 54-й раз, предоставила право передавать вручение наград более чем в 225 странах. В России Первый канал покажет телевизионную версию церемонии. Самая продолжительная трансляция вручения "Оскаров" была в 2002 году - 4 часа 23 минуты, а самая короткая - 1 час 40 минут - в 1959 году.