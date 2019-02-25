Портал Carsweek представил пятерку самых "мужских" автомобилей, предлагаемых на российском рынке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Критериями, по которым производился отбор, стали "брутальная" внешность автомобиля, а также его внедорожные качества.



На первое место эксперты поставили немецкий внедорожник Mercedes-AMG G-класса нового поколения. Несмотря на изменения в конструкции, использование современных технологий и развитие дизайна, автомобиль, как отмечают специалисты, сохранил "первобытную аутентичность" и "грубые" квадратные формы. При этом модель обладает внедорожными качествами, а также роскошным салоном, констатирует портал.

Вторым в списке оказался американский внедорожник Hummer H2. Несмотря на то, что его производство свернули еще в 2009 году, данный автомобиль до сих пор пользуется спросом и при этом обладает "настоящим американским" мотором V8 объемом 6,2 литра, отмечают эксперты.

Третье место занял еще один американский автомобиль Cadillac Escalade, который, как отмечает Carsweek.ru, является "одним из самых известных голливудских внедорожников". На данный момент представлена обновленная версия Escalade, которая, однако, сохранила свой "образ" и технологии, указывают специалисты. При этом цена и роскошь салона никак не повлияли на внедорожные качества автомобиля, уверены эксперты.

На четвертом месте оказался внедорожник Wrangler американской компании Jeep. Данный автомобиль традиционно считается отличным внедорожником и "замечательной мужской игрушкой", хотя и редко приобретается в качестве основного транспортного средства. Однако дизайн, история модели, а также ее внедорожные возможности "не позволяют равнодушно смотреть на нее", полагают эксперты. Обновленная версия автомобиля получила модернизированную платформу и современные электронные технологии, однако при этом осталась прежней по духу, констатирует Carsweek.ru.



Замкнул пятерку японский рамный внедорожник Toyota Land Cruiser - "классический мужской автомобиль", который, по мнению экспертов, на протяжении долгого времени не выходит из моды. Данная модель имеет большое количество модификаций и дополнительных опций, что позволяет каждому выбрать оптимальную версию, указывают специалисты. Однако главным преимуществом автомобиля является его надежность - Toyota Land Cruiser регулярно занимает первые места в рейтингах надежности, констатирует портал.

