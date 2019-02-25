Назван лидер на выборах в парламент Молдовы
25 февраля 2019 07:19 110
В парламент Молдавии по партийным спискам проходят четыре партии, следует из предварительных данных ЦИК по итогам голосования, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После обработки 3% протоколов с 32,4% с участков лидирует правящая Демократическая партия.
У социалистов - 29,94%, избирательный блок ACUM набрал 19,6%, партия "Шор" - 10,6%.
Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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