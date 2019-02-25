В парламент Молдавии по партийным спискам проходят четыре партии, следует из предварительных данных ЦИК по итогам голосования, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После обработки 3% протоколов с 32,4% с участков лидирует правящая Демократическая партия.

У социалистов - 29,94%, избирательный блок ACUM набрал 19,6%, партия "Шор" - 10,6%.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет.