Гвардиола сравнялся по количеству трофеев с Моуринью
25 февраля 2019 07:23 87
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вместе с командой выиграл Кубок английской лиги, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Основное и дополнительное время в финальном матче против "Челси" закончилось нулевой ничьей. А в серии пенальти подопечные Гвардиолы оказались сильнее - 4:3.
Для специалист это четвертый трофей в составе команды из Манчестера. Всего в своей карьере Гвардиола имеет 25 различных наград: 14 он выиграл вместе с каталонской "Барселоной", а еще семь с мюнхенской "Баварией".
Гвардиола сравнялся по этому показателю с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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