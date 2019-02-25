Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в переговорах по таким важным вопросам как право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта и многим другим.

"Как результат этих высокопродуктивных переговоров, я намерен отложить повышение тарифов, запланированное на 1 марта", - написал Трамп.