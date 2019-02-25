"Зеленая книга" получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий
25 февраля 2019 07:28 56
Картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". Об этом объявили в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Фильм повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой Зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Авторами сценария являются Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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