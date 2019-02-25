Картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком, 91-я церемония вручения награды проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Картина также удостоена "Оскара" за монтаж.

"Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера представлена на "Оскар" в пяти номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль и в категории "лучшая картина года". Ранее картина была удостоена награды "Золотой глобус", Рами Малек, исполнивший Фредди Меркьюри, получил награду актерской гильдии США и "Золотой глобус".

