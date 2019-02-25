В понедельник, 25 февраля, в Лондоне вступает запрет на рекламу еды и напитков с высоким содержанием жиров, соли, сахара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инициатором запрета стал мэр британской столицы Садик Хан. По его мнению, запрет поможет бороться с детским ожирением, которое диагностировано у почти 40% школьников в Лондоне. В заявлении говорится, что Хан не считает данные меры панацеей, но при этом надеется, что это поможет и взрослым жителям столицы Британии выбирать более здоровую еду.

С лондонским градоначальнком согласился один из пассажиров метро, отметив, что из-за рекламы фастфуда в подемке ему бывает сложно удержаться от соблазна.