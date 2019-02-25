Актер Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На "Оскар" в этой номинации претендовали Кристиан Бэйл за главную роль в ленте "Власть" (Vice), Брэдли Купер за роль в мелодраме "Звезда родилась" (A Star Is Born), Уиллем Дефо за главную роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate) и Вигго Мортенсен за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book).