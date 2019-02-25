Определен победитель "Оскар" в номинации "Лучший актер"
25 февраля 2019 08:03 228
Актер Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На "Оскар" в этой номинации претендовали Кристиан Бэйл за главную роль в ленте "Власть" (Vice), Брэдли Купер за роль в мелодраме "Звезда родилась" (A Star Is Born), Уиллем Дефо за главную роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate) и Вигго Мортенсен за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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