Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР
25 февраля 2019 08:08 198
Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам двойника, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.
"У северокорейцев нет чувства юмора", - сказал Говард Х.
Саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
У двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту саммита США-КНДР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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