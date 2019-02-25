Оливия Колман получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме также снимались Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Колман ранее в этом году получила премию "Золотой глобус" за роль в "Фаворитке".