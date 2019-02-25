Названа победительница "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"
25 февраля 2019 08:15 234
Оливия Колман получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Лента "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса повествует о дворе королевы Анны Стюарт. В фильме также снимались Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Колман ранее в этом году получила премию "Золотой глобус" за роль в "Фаворитке".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Фев. 14:50 6 672
-
24 Фев. 14:23 5 236
-
24 Фев. 20:30 5 174
-
24 Фев. 10:20 4 887
-
24 Фев. 21:00 3 723