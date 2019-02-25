Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ынна встрече в Ханое могут договориться о завершении Корейской войны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Ренхап".

По данным агентства, речь идет о заключении мирного договора, который формально закончит Корейскую войну.

Как отмечается, об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем.