США и КНДР могут договориться о завершении Корейской войны
25 февраля 2019 09:30 160
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ынна встрече в Ханое могут договориться о завершении Корейской войны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Ренхап".
По данным агентства, речь идет о заключении мирного договора, который формально закончит Корейскую войну.
Как отмечается, об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Фев. 14:50 6 856
-
24 Фев. 20:30 5 905
-
24 Фев. 14:23 5 644
-
24 Фев. 21:00 4 334
-
24 Фев. 19:02 3 397