Борец рванул к трибунам и учинил массовую драку - ВИДЕО
25 февраля 2019 10:04 214
В Бразилии в ходе боя борец джиу-джитсу Эрберт Сантуш устроил драку со зрителями.
Инцидент произошел в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу в воскресенье.
Сантуш в ходе боя получил травму колена, поэтому судья прервал поединок. Однако боец вступил в перепалку с членами команды соперника, а после перепалки спрыгнул с татами и набросился на зрителей, уронив по дороге к трибунам женщину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В зале началась массовая драка, которую пресекли охранники спортивной арены.
Победу присудили сопернику хулигана Фелипе Пене.
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