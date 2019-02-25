В Ереване ночью были слышны выстрелы. Как сообщает Shamshyan.com, в медцентры "Эребуни" и "Армения" с огнестрельными ранениями доставлены 3 человека, передает Day.Az.

На одном из пунктов мойки на улице Багратуняц полицейские и следователи обнаружили автомобиль марки "Range Rover" со следами от пуль. В салоне же машины найдены бейсбольная бита, куртка в крови. На одной из улиц полицейские и следователи обнаружили также машину марки "Toyota" со следами от пуль.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации News.am, в распространенном в связи с инцидентом сообщении полиции, в частности, отмечается, что 24 февраля в 21:45 в Эребунийское отделение полиции поступил звонок из больницы о том, что к ним с улицы Айвазовского с огнестрельным ранением доставлен 27-летний мужчина. В тот же день в 21:50 из больницы поступило еще одно сообщение о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен 26-летний молодой человек. Последний в больнице сообщил о том, что также получил травму на улице Айвазовского.

Чуть позже, уже в 22:15, из медцентра поступило третье сообщение. На этот раз в больницу за помощью обратился 29-летний мужчина опять-таки с огнестрельным ранением. По его словам, во время вождения машины на территории Эребуни он почувствовал боль в ноге и услышал громкий звук.

Полицейские уточнили личности лиц, доставленных в больницу.

"В результате предпринятых мероприятий, получены оперативные сведения, уточнен круг лиц, имеющих отношение к инциденту. Исходя из интересов расследования, дополнительная информация будет предоставлена позже. Назначен ряд экспертиз. По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование", - отмечено в сообщении полиции.