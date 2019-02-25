В Новосибирске водителю не повезло дважды.

В первый раз лихач свалился с моста, когда уходил от полицейской погони. Разогнался так, что снес ограждение. Высота была небольшой, нарушитель серьезно не пострадал. А вот автомобиль завис в таком положении, что поднимать его пришлось специальным краном.

Во время этой операции и произошла вторая неудача. То ли рабочие плохо закрепили трос, то ли выбрали неверный план действий - неизвестно. Но внедорожник срывается еще раз.

После второго падения иномарка была уже не в состоянии ехать самостоятельно, перевозить ее пришлось на эвакуаторе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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