В Шестом гарнизонном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется следствие с целью установления обстоятельств гибели военнослужащего-конктрактника Армена Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба СК, 24 февраля в районе 14.30 тело военнослужащего N-ской части Минобороны Армении Григоряна было извлечено из водоема "Тавуш", расположенного на территории, прилегающей к участку автодороги Тавуш-Айгепар. Тело утопленника находилось в автомобиле марки "ВАЗ-2107".

Предпринимаются необходимые мероприятия для многостороннего, полного и объективного изучения обстоятельств инцидента.