В Армении из озера выловили автомобиль с контрактником
25 февраля 2019 17:36 183
В Шестом гарнизонном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется следствие с целью установления обстоятельств гибели военнослужащего-конктрактника Армена Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Как сообщает пресс-служба СК, 24 февраля в районе 14.30 тело военнослужащего N-ской части Минобороны Армении Григоряна было извлечено из водоема "Тавуш", расположенного на территории, прилегающей к участку автодороги Тавуш-Айгепар. Тело утопленника находилось в автомобиле марки "ВАЗ-2107".
Предпринимаются необходимые мероприятия для многостороннего, полного и объективного изучения обстоятельств инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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