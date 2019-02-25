Автопроизводитель BMW согласился выплатить штраф в размере 8,5 млн евро в связи с непреднамеренной установкой на некоторые автомобили неразрешенных устройств контроля системы очистки выхлопных газов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры Мюнхена.

Прокуратура открыла дело против компании в начале 2018 года после того, как стало известно о несоответствиях в работе механизмов, установленных на 7,6 тыс. автомобилей моделей BMW 750xd и M550xd. Автопроизводитель сразу указал, что не манипулировал программным обеспечением умышленно и не обманывал покупателей. Устройства контроля работали с перебоями ввиду дефекта, отмечали в BMW. Следователи не нашли оснований сомневаться в позиции компании и назначили штраф, а концерн со своей стороны решил его не оспаривать, отмечает DPA.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто - изначально в центре дизельного скандала оказался автогигант Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах во время контрольных замеров. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.