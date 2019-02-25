В Испании найден мертвым политолог, сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным газеты, 64-летний мужчина покончил с собой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малашенко - один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м.

По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику. "Сразу после победы папа предложил Игорю стать главой его администрации. Настолько он его ценил", - писала она в своем блоге. Однако, как отмечала Юмашева, медиаменеджер отверг это предложение.