Глава Евросовета Дональд Туск считает в сложившейся ситуации рациональным перенести дату отделения Великобритании от Евросоюза на более поздний срок с нынешнего 29 марта, об этом он сказал на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы положить конец спекуляциям, я могу сказать, что премьер-министр (Великобритании Тереза) Мэй и я обсуждали вчера много вопросов, включая юридический и процедурный контекст потенциальной пролонгации. Для меня совершенно ясно, что если нет большинства в Палате общин (Соединенного Королевства - ред.) для одобрения сделки (об условиях Brexit - ред.), мы столкнемся с альтернативой - хаотичный Brexit или пролонгация. Чем меньше времени до 29 марта, тем выше вероятность пролонгации. Это не наше намерение, не наш план, но объективный факт", - сказал он.

Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Евросоюз пока отказывается вносить в соглашение изменения. Великобритания, между тем, должна покинуть ЕС уже 29 марта.

Отделение страны от союза без соглашения о том, как будет протекать этот процесс и, следовательно, без переходного периода в отношениях, обернется так называемым "жестким" Brexit. То есть, когда нормы ЕС перестанут распространяться на Великобританию с момента ее выхода из союза, что грозит, в частности, негативными экономическими последствиями.