В Анталье открыли музей Александра Пушкина. Идея его создания принадлежит директору Музея соцбыта Рустему Валиахметову, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

В музее собрана коллекция произведений русского поэта, изданных в Турции - это экземпляры 1930-х, 1960-1980-х годов. На базе музея Пушкина будет работать литературный музей, где будут проходить просветительские мероприятия, посвященные другим российским поэтам и писателям, сообщает ТАСС.

В этом году отмечается 220 лет со дня рождения Пушкина и 190 лет со дня посещения им Турции. В 1829 году поэт совершил путешествия через Кавказ в сторону Персии, о чем поведал в своих записках "Путешествие в Арзрум" (ныне - Эрзурум).