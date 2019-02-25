Дональд Трамп отправился на встречу с Ким Чен Ыном
25 февраля 2019 22:00 174
Президент США Дональд Трамп отправился во вьетнамский Ханой, где пройдет его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Прямую трансляцию отбытия президентского самолета вел телеканал Fox News.
Второй саммит лидеров Северной Кореи и США запланирован на 27-28 февраля.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Трамп вместе пообедают перед тем, как начать официальные переговоры.
Также ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын на бронепоезде въехал в Китай.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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