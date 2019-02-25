Около 20 тысяч человек эвакуированы в Москве почти из 30 объектов с массовым скоплением людей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб российской столицы, причиной тому стали анонимные звонки и сообщения о минировании.

"Сообщения с угрозами взрывов поступили в адрес 29 объектов в Москве. В целях безопасности были эвакуированы почти 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что минирование коснулось Мосгорсуда, ТЦ "Атриум", ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, районного суда в Троицке, отделения Мосэнерго на Криворожской улице, банка на Варшавском шоссе и почты на Ижорской улице.

В российских городах в январе этого года прошла очередная волна сообщений и звонков о якобы минировании административных зданий и социальных объектов. Такая же ситуация была и ранее.

Как сообщали в ФСБ России, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов страны.