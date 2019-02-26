Глава МИД Ирана Джавад Зариф объявил о своей отставке. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС Зариф написал об этом в Instagram.

"Я извиняюсь перед вами за все недостатки... за последние годы во время моего пребывания [на посту] министра иностранных дел... Я благодарю народ Ирана и его деятелей", - приводит агентства слова министра.