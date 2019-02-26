Глава МИД Ирана объявил о своей отставке
26 февраля 2019 07:40 112
Глава МИД Ирана Джавад Зариф объявил о своей отставке. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС Зариф написал об этом в Instagram.
"Я извиняюсь перед вами за все недостатки... за последние годы во время моего пребывания [на посту] министра иностранных дел... Я благодарю народ Ирана и его деятелей", - приводит агентства слова министра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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