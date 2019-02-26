США изучают информацию об отставке главы МИД Ирана
Госдепартамент в настоящее время изучает информацию об отставке министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. rКак передаёт Trend oб этом в понедельник сообщил ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США.
"Мы внимательно изучаем информацию об отставке главы МИД Ирана Зарифа. В настоящее время больше нет комментариев", - заявил представитель Госдепартамента.
Также с заявлением в Twitter выступил госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы знаем, что [руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али] Хаменеи принимает окончательные [кадровые] решения. Наша политика не меняется - Иран должен вести себя как нормальная страна и уважать свой народ", - написал он.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в Instagram. Пока неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Глава МИД Ирана объявил о своей отставке
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