Президент США Дональд Трамп направил в конгресс стратегию действий администрации по Сирии, сообщил Белый дом. Подготовка такого документа предусмотрена оборонным бюджетом​​​, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Белый дом не распространил текст стратегии, который, скорее всего, останется конфиденциальным, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года Трамп объявил о выводе войск США из Сирии, что привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса и ряда других чиновников. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить в Сирии около несколько сотен миротворцев, а также привлечь туда полуторатысячный контингент союзников из стран ЕС.