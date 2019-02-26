Трамп направил в конгресс секретную стратегию по Сирии
26 февраля 2019 09:15 128
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс стратегию действий администрации по Сирии, сообщил Белый дом. Подготовка такого документа предусмотрена оборонным бюджетом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Белый дом не распространил текст стратегии, который, скорее всего, останется конфиденциальным, сообщает РИА Новости.
В конце прошлого года Трамп объявил о выводе войск США из Сирии, что привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса и ряда других чиновников. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить в Сирии около несколько сотен миротворцев, а также привлечь туда полуторатысячный контингент союзников из стран ЕС.
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