Шакира предстанет перед испанским судом
26 февраля 2019 12:00 180
Колумбийская певица Шакира предстанет перед судом 12 июня из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, передает Europa Press.
Согласно имеющейся информации, речь идет о шести подобных случаях и сумме в $14,5 млн.
По данным прокуратуры, музыкальная исполнительница использовала 14 компаний в офшорных зонах для того, чтобы скрыть денежные средства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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