Глава компании Tesla Илон Маск считает, что не нарушал досудебное соглашение с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Об этом он написал в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Претензии данного регулирующего органа касаются записи, которую предприниматель оставил в своем микроблоге 19 февраля. Бизнесмен тогда отметил, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тыс.". Представители регулятора в понедельник назвали приведенные Маском данные не соответствующими действительности и подчеркнули, что он не согласовал их публикацию с другими представителями руководства компании. Комиссия в связи с этим попросила суд в Нью-Йорке признать, что бизнесмен нарушил взятые на себя ранее по условиям соглашения обязательства.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам забыла прочитать стенограмму Tesla по поводу квартального отчета, в которой ясно говорится - от 350 тыс. до 500 тыс. Как стыдно", - ответил на это Маск. Предприниматель в прошлом неоднократно выступал с критикой в отношении комиссии, в частности подчеркивал, что не уважает ее.

В октябре 2018 года суд в Нью-Йорке утвердил соглашение между Tesla и комиссией, касающееся претензий последней из-за скандального заявления Маска о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций компании. Согласно условиям договоренности, достигнутой в конце сентября 2018 года, Маск был обязан выплатить $20 млн регулятору и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года, но при сохранении поста руководителя Tesla.

После сообщения о новых претензиях регулятора акции Tesla на электронных торгах в США после завершения сессии подешевели примерно на 5,4%.