Стихия накрыла север США, порывы сильнейшего ветра выталкивают лед на берег. Нарушены линии электропередач, без света остались сотни тысяч домов и предприятий. Лед скапливается в устье рек Ниагара. Скорость ветра достигает 80 миль в час. Некоторые регионы оказались фактически покрыты водой и льдом. Ущерб измеряется миллионами долларов. В остальных частях США тоже не сладко, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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