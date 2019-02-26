США накрыла ужасная стихия - ВИДЕО
26 февраля 2019 10:35 212
Стихия накрыла север США, порывы сильнейшего ветра выталкивают лед на берег. Нарушены линии электропередач, без света остались сотни тысяч домов и предприятий. Лед скапливается в устье рек Ниагара. Скорость ветра достигает 80 миль в час. Некоторые регионы оказались фактически покрыты водой и льдом. Ущерб измеряется миллионами долларов. В остальных частях США тоже не сладко, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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