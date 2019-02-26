Взрыв в Анкаре в районе Чанкая привел к панике среди населения, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Взрыв прогремел в одном из магазинов по продаже автозапчастей. После произошедшего жители соседних зданий покинули свои дома.

Пострадавших в результате взрыва нет.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.