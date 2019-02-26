В Анкаре прогремел взрыв
26 февраля 2019 10:40 142
Взрыв в Анкаре в районе Чанкая привел к панике среди населения, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Взрыв прогремел в одном из магазинов по продаже автозапчастей. После произошедшего жители соседних зданий покинули свои дома.
Пострадавших в результате взрыва нет.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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