Часть китайской делегации осталась в Вашингтоне для продолжения двусторонних торговых переговоров на уровне экспертов. Об этом во вторник сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, главный переговорщик от китайской стороны, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ вылетел в понедельник из Вашингтона обратно в Пекин. Однако некоторые члены делегации остались в американской столице еще на несколько дней для согласования технических аспектов торговой сделки.

Как сообщило ранее агентство "Синьхуа", Китай и США добились значительных успехов в урегулировании спорных моментов в результате очередного раунда торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 19-24 февраля.

Согласно предоставленной агентству информации, сторонам удалось совершить прорыв в таких важных вопросах, как защита прав на интеллектуальную собственность, экспорт технологий, снятие нетарифных барьеров, а также в урегулировании споров в области предоставления услуг, сельского хозяйства и обменных курсов. Стороны, отметили в китайской делегации, продолжат работу над подготовкой нового раунда торговых переговоров с учетом достигнутого успеха и в соответствии с распоряжениями глав государств.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в американской столице продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.