Тереза Мэй может столкнуться с массовым восстанием министров
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может столкнуться с массовым восстанием министров - по меньшей мере 15 человек готовы уйти в отставку, если она пойдет на Brexit (выход из Европейского союза) без сделки с ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
По информации таблоида, Мэй готова предотвратить массовую отставку и исключить выход из ЕС без сделки. Накануне вечером 23 британских законодателя провели тайную встречу, чтобы обсудить, как остановить сценарий Brexit без сделки. Члены британского парламента готовы добиваться от премьер-министра отсрочки Brexit, если сделка Мэй будет отклонена.
Как отмечает издание, в их числе и министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр юстиции Дэвид Гауке, а также министр труда и пенсий Эмбер Радд. Другие в партии Тори тоже готовы подать в отставку ради того, чтобы предотвратить Brexit без сделки. До 25 членов партии также угрожают поддержать "восстание" против Мэй, пишет таблоид.
По словам источника в консервативной партии, в случае если 20 министров уйдут в отставку, это повлечет "катастрофические последствия для британского правительства".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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