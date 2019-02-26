Посетители Йосемитского национального парка, расположенного в американском штате Калифорния, стали свидетелями необычного явления - "огненного" водопада. Несмотря на то, что такое явление происходит каждый год, посмотреть на него приходят тысячи человек, уточняет телеканал CNN.

Как видно в ролике, опубликованном на YouTube, огромный водный поток "превращается" в огонь. А причина этого - заходящее солнце, лучи которого отражаются от воды и создают иллюзию потока лавы или расплавленного металла, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Такое явление можно наблюдать только в феврале. За свою необычность водопад уже получил название "Лошадиный хвост". Он расположен на восточном склоне горы Эль-Капитан и достигает в высоту 650 метров.

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